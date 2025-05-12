Tayvanlılar Askeri Üsse İzinsiz Girdi

Güney Kore'nin Pyeongtaek şehrindeki Osan Hava Üssü'nde düzenlenen bir askeri uçuş gösterisine izinsiz girerek ABD'ye ait askeri uçakları ve tesisleri yasa dışı olarak görüntüleyen 2 Tayvanlı gözaltına alındı.

Güney Kore'nin Pyeongtaek şehrindeki Osan Hava Üssü'nde Cumartesi günü gerçekleştirilen "Osan Air Power Days" adlı askeri uçuş gösterisine casusluk şüphesi damga vurdu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, güvenlik gerekçesiyle Çin ve Tayvan vatandaşlarına uygulanan katılım yasağına rağmen hava üssüne giren 40'lı ve 60'lı yaşlardaki 2 Tayvanlı şüpheli ABD ordusuna ait askeri uçakları ve tesisleri yasa dışı olarak görüntüledi. Pyeongtaek Polis Merkezi, olayın fark edilmesi üzerine şüphelilerin "Askeri Üslerin ve Tesislerin Korunması Yasası"nı ihlal suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına dair yasal değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.

Ard arda yaşanan olaylar güvenlik endişelerini artırmıştı

Geçtiğimiz Mart ayında Suwon Hava Üssü yakınlarında Güney Kore'ye ait savaş uçaklarını görüntüledikleri belirlenen 2 Çinli öğrenci "Askeri Üslerin ve Tesislerin Korunması Yasası"nı ihlal suçlamasıyla tutuklanmıştı. Geçen yıl ise 3 Çinli öğrencinin Busan'daki bir deniz üssüne demirleyen ABD uçak Gemisi USS Theodore Roosevelt'i dron ile izinsiz olarak görüntüledikleri gerekçesiyle tutuklandığı kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu öğrencilerin Çin istihbarat servisleriyle bağlantılı olabileceğine dair iddialar, ulusal güvenlik endişelerini beraberinde getirmişti.

Yasalara göre, askeri tesisleri izinsiz görüntüleyenler 3 yıla kadar hapis cezası

Güney Kore'deki mevcut yasalara göre, askeri tesisleri izinsiz olarak görüntüleyen kişiler üç yıla kadar hapis cezası veya 30 milyon wona kadar (yaklaşık 830 bin lira) para cezası ile karşı karşıya kalabiliyor. - SEUL