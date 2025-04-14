Taziye alanı ve sosyal tesis inşaatı tamamlandı

Düzce Belediyesi'nin hayırsever bir vatandaşın desteğiyle Şehir Mezarlığı içerisinde inşa ettiği taziye alanı, şadırvan ve sosyal tesis projesi tamamlandı.

140 metrekare bodrum kat ve 165 metrekare zemin kattan oluşan sosyal tesis, ayrıca 80 metrekarelik yarı açık pergola sistemli teras alanıyla dikkat çekiyor. Projesi Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan tesis içerisinde; bay ve bayan şadırvanları, tuvaletler, çay ocağı, taziye alanı, mutfak, dinlenme bölümü gibi fonksiyonel alanlar da yer alıyor.

İnşaat çalışmaları ve iç mekan düzenlemeleri tamamlanan projede, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına geçildi. Ayrıca, tesisin hemen yanında bulunan Şehitlik Camii'nde de tadilat ve boya işlemleri gerçekleştirilerek alana bütünlük kazandırıldı. Modern ve fonksiyonel yapısıyla vatandaşların taziye süreçlerinde kullanabileceği yeni sosyal tesisin, mayıs ayı içerisinde hizmete sunulması planlanıyor. - DÜZCE