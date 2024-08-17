TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 17 Ağustos Depremi Paylaşımı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 depremi nedeniyle taziye paylaşımı yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, depremin acısının hala hissedildiğini vurguladığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçse de, acısını ve hüznünü yüreklerimizde hala hissediyoruz. Bu felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA