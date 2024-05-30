TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'ı ziyaret etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Yalçın'a yeniden belediye başkanı olarak seçilmesinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

30.05.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ve il yürütme kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Yalçın'a yeniden belediye başkanı olarak seçilmesinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Karşılıklı görüş alış verişinin gerçekleştiği ziyarette Hulusi Akar, Başkan Yalçın'a belediye faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu belirterek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Yalçın da heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Milletvekili, Hulusi Akar, AK Parti, Kayseri, Talas, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:32:00. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement