TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Gaziantep\'te

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Gaziantep'teki saha çalışmalarına başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile beraberindekiler, saha araştırmaları ve birebir görüşmeler için Gaziantep'e geldi. Heyet, kentteki çalışmaları çerçevesinde ilk olarak Şehitkamil ilçesindeki 8 Şubat Anadolu Lisesi'nde muhtarlar, öğretmenler ve veliler ile toplantı yaptı.

"Bir çocuk paketi çıkarmak istiyoruz"

Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "TBMM'de suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir araştırma komisyonu kuruldu. Gaziantep de hem risk faktörlerini barındırması açısından bizim için önemli bir il hem de koruyucu, önleyici, rehabilite edici çok sayıda inisiyatifin de alındığı bir il olması hasebiyle bizim için önemli. Bu nedenle burada saha ziyaretleri yapıyoruz. Öncelikle bu lisede muhtarlar ve velilerle görüştük. Öğretmenlerimizle de görüşeceğiz. Derinlemesine mülakatlar yapacağız. Yarın da şehrin idare amirleriyle, konunun bütün paydaşlarıyla toplantılarımız olacak. Daha sonra belediyenin yaptığı bağımlılıklarla mücadele gibi bazı birimleri ziyaret edeceğiz. Konunun bütün paydaşlarıyla sahanın derinine inerek çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda rehabilite ediciliği temel alan fakat bununla beraber cezai müeyyidelerde de cezasızlık algısını değiştirecek değişimleri ön gören bir çocuk paketi çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili bilimsel bir çerçeve oluşturmak, sahadan veri toplamak önemli" diye konuştu.

Komisyonun Gaziantep'teki saha çalışmaları, görüşmeleri ve araştırmaları 3 gün sürecek. - GAZİANTEP