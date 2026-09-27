TCG Burgazada, SNMG-2 kapsamında Taranto\'da Yunanistan ve İtalya ile eğitim yaptı

TCG Burgazada korveti, 18 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevine ve SNMG-2 görevi kapsamında Dynamic Guard-II/26 Tatbikatı'na katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Burgazada korveti, 18 Eylül-4 Kasım 2026 tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevine ve SNMG-2 görevi kapsamında Dynamic Guard-II/26 Tatbikatı'na iştirak ediyor. Tatbikat kapsamında TCG Burgazada ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Kountouriotis, İtalya Deniz Kuvvetleri unsurları ITS Montecuccoli ve ITS Orione, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Taranto Körfezi'nde eğitimler icra etti" ifadelerine yer verildi.