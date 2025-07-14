TCG Gelibolu ve ITS Bergamini Ortak Eğitimi

Mavi Vatan'ın yüzen kalesi TCG Gelibolu fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu görevi kapsamında, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Bergamini ile eğitimler icra etti. Yapılan eğitim icrasının fotoğrafları havadan görüntülendi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet eden, en büyük savaş gemilerinden biri olan ve Mavi Vatan'ın yüzen kalesi olarak adlandırılan TCG Gelibolu Fırkatey'nin icrası, Milli Savunma Bakanlığı tarafından fotoğraflarla paylaşıldı.

Özellikleri, personelin bilgi ve birikimi ile adeta yüzen bir ordu olan Gabya sınıfı firkateyn, mavi vatanda üstlendiği önemli görevlerle biliniyor. Mavi vatanının adeta vurucu gücü konumunda olan 'TCG Gelibolu' aynı anda 2 helikopteri konuşlandırabiliyor. 1999 yılında Türk bayrağı toka edilerek hizmete giren gemimizin Marmaris Aksaz'da bulunan Deniz Üs Komutanlığı'ndaki icrası havadan görüntülendi. - MUĞLA