TCG Köyceğiz Gemisi Fethiye\'de Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

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Muğla'nın Fethiye ilçesine 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl kutlamaları kapsamında gelen TCG Köyceğiz Gemisi kapısını ziyaretçilere açtı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl kutlamaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığına ait TCG Köyceğiz Gemisi Fethiye'ye gelerek kapısını ziyaretçilere açtı. Fethiye Limanı'nda TCG Köyceğiz gemisine gelenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi verildi. - MUĞLA