TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Camilerimiz ibadet yapma yeridir, siyasete ulaşma yeri olarak istismar edilmemelidir" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Camilerimiz ibadet yapma yeridir, siyasete ulaşma yeri olarak istismar edilmemelidir"

28.08.2022 12:29
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Camilerimiz ibadet yapma yeridir, siyasete ulaşma yeri olarak istismar edilmemelidir"

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Camilerimiz ibadet yapma yeridir, siyasete ulaşma yeri olarak istismar edilmemelidir" "Af talebimiz siyasi bir talep değildir, kesinlikle vicdani bir taleptir"YALOVA Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a...

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Camilerimiz ibadet yapma yeridir, siyasete ulaşma yeri olarak istismar edilmemelidir"

"Af talebimiz siyasi bir talep değildir, kesinlikle vicdani bir taleptir"

YALOVA Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a tepki göstererek, "Camilerimiz ibadet yapma yeridir. İnançlarımıza, Allah'a ulaşma yeridir. Siyasete ulaşma yeri olarak istismar edilmemelidir" dedi.

Sarıgül, Yalova Tutukevi önüne gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. 9 nisan tarihinden bugüne kadar bütün Türkiye'yi dolaştığını ve 54'üncü cezaevinin önünde olduğuna değinen Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak toplumsa barış için af, kardeşlik hukuku için af istedik. Pandemi koşulları münasebetiyle gerçekten cezaevlerimizde büyük bir sıkıntı var. Özellikle bir güç gençlerimize 90 binin üzerinde evladımız ne yazık ki uyuşturucu batağıyla karşı karşıya kaldı. Pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız, ufak ölçekli esnaflarımız çeklerini ve senetlerini ödeyemediler. Son derece mağdur durumda kaldılar. Bu nedenle kardeşlik hukuku için afet Türkiye'm, toplumsal barış için afet Türkiye'm" dedi.

"Siyasi bir talebimiz yok, vicdani bir talebimiz var"

Cezaevlerinde binlerce çocuğun mahkum anneleriyle kaldığına dikkati çeken Sarıgül, binlerce evladın da babalarına kavuşamadığını anlattı. 280 bin civarında mahkumun olduğunu ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Af talebimiz siyasi bir talep değildir. Kesinlikle vicdani bir taleptir. Türkiye Değişim Partisi olarak af çıkaralım ve buradan şöyle bir katkımız olsun mantığı içinde kesinlikle değiliz. Siyasi bir talebimiz yok, vicdani bir talebimiz var. Şu anda cezaevi koşulları son derece sıkıntılı ve sorunlu. 40 kişilik koğuşlarda çok fazla insanların kaldığı ortada. O nedenle çocuklar için afet Türkiye'm, anneler için afet Türkiye'm, babaanneler için affet Türkiye'm. Bizim devletimiz vicdanlı devlettir. Bizim devletimiz hoş görülü devlettir. Bizim devletimiz 6,5 milyon mülteciye kucak açmıştır. 280 bin kadar mahkumuna da inşallah kucak açacak. 280 bin kadar mahkumu çıktıktan sonra iş imkanlarını, onlara çalışma imkanlarını, sosyal ve psikolojik ortamları en iyi şekilde inşallah sağlayacağız."

Uyuşturucu baronları, kadın, çocuklara tacizleri gibi suçlara asla af istemediklerine vurgu yapan Sarıgül, "Koşullar nedeniyle kader mahkumları var. Bu kader mahkumları için afet Türkiye'm" dedi.

"Camiler rabbimize ulaşma yoldur. Siyasete ulaşama yolu olarak asla ve asla kullanılmamalıdır"

Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Bozdağ'ın camide Cuma hutbesi sırasında imama gösterdiği tepkiyi eleştirdi. Yaşanan durumu hoş bulmadığını ifade eden Sarıgül, "Camilerimiz ibadet yapma yeridir. İnançlarımıza, Allah'a ulaşma yeridir. Siyasete ulaşma yeri olarak istismar edilmemelidir. Siyasetin muhatabı devlet memurları değil, siyasetin muhatabı mutlaka siyasilerdir. Biz hiçbir şekilde camilerimizde, cem evlerimizde siyaset yapılmasını kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmayız. Türkiye Değişim Partililer, camilerimize bismillah diyerek girerken, ibadet merkezlerine girerken parti rozetlerini çıkarmalı ve oralarda gönül rozeti olmalı. Camiler rabbimize ulaşma yoldur. Siyasete ulaşama yolu olarak asla ve asla kullanılmamalıdır. Kaldı ki hocalarımız kendilerine verilen metni okumaktadır. O noktadaki muhatap devlet memuru hocalarımız değil siyasilerdir."

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Kaynak: İHA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Camilerimiz ibadet yapma yeridir, siyasete ulaşma yeri olarak istismar edilmemelidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Camilerimiz ibadet yapma yeridir, siyasete ulaşma yeri olarak istismar edilmemelidir" - Son Dakika
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