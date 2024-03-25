Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı yetim çocuklara Ramazan yardımı yapıyor - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı yetim çocuklara Ramazan yardımı yapıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı yetim çocuklara Ramazan yardımı yapıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'te yaşayan Arakanlı yetim çocuklara Ramazan ayı dolayısıyla nakit ve gıda yardımında bulunuyor. Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan yetim çocuklara sahip çıkan TDV, 'yetim himayesi' kapsamında himaye ettiği yetimler için ödemeler gerçekleştiriyor. Yardımların Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtiliyor.

25.03.2024 13:11  Güncelleme: 13:14
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bangladeş'te yaşayan Arakanlı yetim çocuklara Ramazan ayı dolayısıyla nakit yardımında bulundu.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı yetim çocuklara Türkiye Diyanet Vakfı şefkat eli uzatıyor. Yetim çocuklara sahip çıkan TDV, nakit ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Yardımlar hakkında konuşan TDV Medya Sorumlusu Uğur Öğüt, "Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'yetim himayesi' kapsamında himaye ettiği yetimlerimiz ile bir araya geldik. 'Unutursam yetim kalır' kampanyası kapsamında yetimlerimize 'yetim himaye ödemeleri' gerçekleştiriyoruz" dedi.

TDV'nin yardımlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi. - DAKKA

Kaynak: İHA

Bangladeş, Myanmar, İnsan Hakları, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Diyanet Vakfı, Arakanlı yetim çocuklara Ramazan yardımı yapıyor - Son Dakika

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