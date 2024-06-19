TDV Fildişi Sahili'nde 17 Bin 850 Kurban Keserek 300 Bin İhtiyaç Sahibine Ulaştı - Son Dakika
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TDV Fildişi Sahili'nde 17 Bin 850 Kurban Keserek 300 Bin İhtiyaç Sahibine Ulaştı

Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde büyük bir kurban organizasyonu gerçekleştirerek 17 bin 850 hisse kurban keserek yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı. TDV'nin vekaletle kurban organizasyonu sayesinde hayırseverlerin kurban emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. TDV yetkilileri, bu tür organizasyonlarla dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara umut olmaya ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

19.06.2024 17:23
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Türkiye Diyanet Vakfı Fildişi Sahili'nde 17 bin 850 hisse kurban keserek 300 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan başta olmak üzere 12 şehir ve 21 bölgede büyük bir kurban organizasyonu gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 17 bin 850 hisse kurban kesilerek yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı. TDV görevli ve gönüllüleri, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında hayırseverlerin kurban emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

"Milletimizin emanetlerini büyük bir titizlikle ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz"

TDV Fildişi Sahili Kurban Organizasyon Ekip Sorumlusu Abdulkadir Sylka, Türkiye Diyanet Vakfı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir vekaletle kurban kesim organizasyonunu tamamladığını belirtti. Sylka, "Her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye Diyanet Vakfımızın 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla başlatmış olduğu vekaletle kurban kampanyası kapsamında milletimizin emanetlerini büyük bir titizlikle ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Vakfımız muhtaç insanlara umut olmaya ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor"

Vekaletle kurban organizasyonu ile uzak coğrafyalarla gönül birlikteliğinin de sağlandığını kaydeden Sylka, "Gerçekleştirilen kurban kesimi ve dağıtımı organizasyonu sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle kalmıyor aynı zamanda toplumlar arasındaki bağı da güçlendiriyor. Bu tür yardımlar, maddi desteğin ötesinde, insanları manevi olarak da bir araya getiriyor; birbirine olan sevgi ve saygıyı pekiştiriyor. Vakfımız bu tür organizasyonlarla dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara umut olmaya ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sylka, kurban vekaletlerini Türkiye Diyanet Vakfı'na veren hayırseverlere teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TDV Fildişi Sahili'nde 17 Bin 850 Kurban Keserek 300 Bin İhtiyaç Sahibine Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDV Fildişi Sahili'nde 17 Bin 850 Kurban Keserek 300 Bin İhtiyaç Sahibine Ulaştı - Son Dakika
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