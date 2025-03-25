TDV Gençlik Kurulu Üyeleri İftarda Bir Araya Geldi

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Gençlik Yönetim Kurulu üyeleri iftarda buluştu.

Afyonkarahisar'da, gençlere yönelik pek çok iyilik faaliyetinin gerçekleştirilmesine vesile olan Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Yönetim Kurulu Üyeleri iftar yemeğinde buluştu. Akabinde üyeler teravih namazlarını birlikte eda ettiler. Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "TDV Gençlik ekibimize başarılar diliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR