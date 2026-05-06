Başkan Sekmen: "Hayırlı hizmetlerin her zaman destekçisiyiz"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Kadın Kolları heyeti, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Şehrin manevi ve sosyal kalkınmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarete; İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın eşi Hilal Çapçı, İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe ve TDV il/ilçe kadın kolları temsilcileri katıldı.

Gerçekleşen görüşmede, TDV Kadın Kollarının Erzurum genelinde yürüttüğü insani yardım faaliyetleri, gençlik çalışmaları ve eğitim projeleri ele alındı. Heyet,vakfın gönüllülük esasıyla yürüttüğü çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Başkan Sekmen'e teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sivil toplum kuruluşlarının ve vakıf gönüllülerinin şehir kültüründeki önemine dikkat çekti.

Başkan Sekmen, "Toplumun temel taşı olan kadınlarımızın, iyilik ve yardımlaşma yolundaki bu kıymetli gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, hayırlı hizmetlerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. - ERZURUM