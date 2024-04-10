TDV, Ramazan Ayında 2 Milyon 46 Bin İhtiyaç Sahibine Yardım Ulaştırdı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayında Türk milletinin emaneti olan yardımları yurt içi ve yurt dışında toplam 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Ramazan yardımları hakkında bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin temasıyla bu sene Ramazan yardımlarımızda önceliğimiz yine deprem bölgesi ve kanayan yaramız Filistin oldu" ifadesini kullandı.

Ramazan ayı boyunca yurt içinde bin 3 şube aracılığıyla 81 ilde, yurt dışında ise 76 ülke 368 bölgede mazlum ve mağdurları sahipsiz bırakmadıklarını söyleyen Turan, "Milletimizin emanetlerini Ramazan ayını huzurla geçirsinler diye kardeşlerimize ulaştırdık" dedi.

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini dile getiren Turan, "Geçen sene yardımlarımızın büyük bir kısmını deprem bölgesine yönlendirdim. Yaşadığımız asrın felaketi nedeniyle Ramazan yardımlarımızın tamamını ülkemizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdık. Bu sene yine önceliğimiz deprem bölgesi ve kanayan yaramız Filistin oldu. Vakfımız, ayrıca ülkemizde ve farklı coğrafyalarda yardım seferberliğini arttırarak sürdürdü. Milletimiz her sene olduğu gibi bu Ramazan'da alicenaplığını göstererek tüm dünyaya paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sundu" şeklinde konuştu.

Turan, Türk milletinin desteğinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, "Tüm zorluklara rağmen hayırsever milletimiz komşusuna, kardeşine, yetimine sahip çıkmaya devam ediyor. Afetler ve savaşlar milyonlarca insanı mağdur etti ve mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin sayısı arttı. Bunun yanında bağış yapan vatandaşlarımızın duyarlılığı da arttı ve veren el ile alan el arasında köprü olduk" ifadelerini kullandı.

2 milyon 46 bin kişiye 354 milyon TL tutarında yardım

Türk milletinin gönülden paylaştığı emanetlerle Ramazan'ın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşıma fırsatı bulduklarını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"2024 yılı Ramazan programımız kapsamında başta deprem bölgesi olmak üzere yurt içinde bin 3 şubemizin aracılığıyla 81 ilde ve tüm ilçelerimizde 6 bin gıda paketi, 85 bin 190 alışveriş yardım kartı, 23 bin 640 bayramlık kıyafet hediye ederek yaklaşık 1 milyon kardeşimize yardım ulaştırdık. Yurt dışında ise 76 ülke 368 bölgede 154 bin 417 gıda paketi, 279 bin 850 iftar-kumanya paketi ve 15 bin 300 bayramlık kıyafet dağıtarak 1 milyondan fazla mazlumun hayatına dokunduk. Ramazan programımız kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplamda 2 milyon 46 bin kardeşimize 354 milyon TL tutarında yardım ulaştırmış olduk." - ANKARA