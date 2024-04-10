TDV, Ramazan Ayında 2 Milyon 46 Bin İhtiyaç Sahibine Yardım Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayında Türk milletinin emaneti olan yardımları yurt içi ve yurt dışında toplam 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
Ramazan yardımları hakkında bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin temasıyla bu sene Ramazan yardımlarımızda önceliğimiz yine deprem bölgesi ve kanayan yaramız Filistin oldu" ifadesini kullandı.
Ramazan ayı boyunca yurt içinde bin 3 şube aracılığıyla 81 ilde, yurt dışında ise 76 ülke 368 bölgede mazlum ve mağdurları sahipsiz bırakmadıklarını söyleyen Turan, "Milletimizin emanetlerini Ramazan ayını huzurla geçirsinler diye kardeşlerimize ulaştırdık" dedi.
Başta Türkiye olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini dile getiren Turan, "Geçen sene yardımlarımızın büyük bir kısmını deprem bölgesine yönlendirdim. Yaşadığımız asrın felaketi nedeniyle Ramazan yardımlarımızın tamamını ülkemizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdık. Bu sene yine önceliğimiz deprem bölgesi ve kanayan yaramız Filistin oldu. Vakfımız, ayrıca ülkemizde ve farklı coğrafyalarda yardım seferberliğini arttırarak sürdürdü. Milletimiz her sene olduğu gibi bu Ramazan'da alicenaplığını göstererek tüm dünyaya paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sundu" şeklinde konuştu.
Turan, Türk milletinin desteğinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, "Tüm zorluklara rağmen hayırsever milletimiz komşusuna, kardeşine, yetimine sahip çıkmaya devam ediyor. Afetler ve savaşlar milyonlarca insanı mağdur etti ve mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin sayısı arttı. Bunun yanında bağış yapan vatandaşlarımızın duyarlılığı da arttı ve veren el ile alan el arasında köprü olduk" ifadelerini kullandı.
2 milyon 46 bin kişiye 354 milyon TL tutarında yardım
Türk milletinin gönülden paylaştığı emanetlerle Ramazan'ın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşıma fırsatı bulduklarını ifade eden Turan, şunları kaydetti:
"2024 yılı Ramazan programımız kapsamında başta deprem bölgesi olmak üzere yurt içinde bin 3 şubemizin aracılığıyla 81 ilde ve tüm ilçelerimizde 6 bin gıda paketi, 85 bin 190 alışveriş yardım kartı, 23 bin 640 bayramlık kıyafet hediye ederek yaklaşık 1 milyon kardeşimize yardım ulaştırdık. Yurt dışında ise 76 ülke 368 bölgede 154 bin 417 gıda paketi, 279 bin 850 iftar-kumanya paketi ve 15 bin 300 bayramlık kıyafet dağıtarak 1 milyondan fazla mazlumun hayatına dokunduk. Ramazan programımız kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplamda 2 milyon 46 bin kardeşimize 354 milyon TL tutarında yardım ulaştırmış olduk." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › TDV, Ramazan Ayında 2 Milyon 46 Bin İhtiyaç Sahibine Yardım Ulaştırdı - Son Dakika
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
Yerel seçimlerde İstanbul'da oy kullanacak seçmenler, 4 oy pusulası nedeniyle sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum da yoğunluğa sebep oldu.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı. Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti. Mersin'de ise kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu. Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu ilde, vatandaşlar depremlerde hasar gören okul binalarının yerine kurulan konteynerlere giderek oylarını kullandı. Osmaniye'de ise 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için 1271 sandık kuruldu ve vatandaşlar oylarını kullandı.
Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Van'da saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı. Görevlilerin oy pusulası ile zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler oy kullanmaya başladı. Hakkari'de de 195 bin 582 seçmen 662 sandıkta oy kullanmaya başladı. Muşlular sabah erken saatlerde okullara giderek isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanmaya başladı. Kentte 248 bin 349 seçmen 981 sandıkta oy kullanıyor. Bitlis'te vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak belediye başkanını ve diğer yerel yöneticileri belirlemek için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Sandık başkanları ve görevlilerince hazırlıkların tamamlanmasının ardından seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.
Kocaeli'de 1 milyon 553 bin 380 kayıtlı seçmenin bulunduğu Mahalli İdareler Genel Seçimleri saat 08.00'de başladı. Seçmenler sandık başlarına gelerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Valilik, seçim noktalarında görevlendirdiği 7 bin 87 personel ile seçim güvenliğini sağlıyor.
Muş'un Malazgirt ilçesinde yerel seçimler için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçmenler, kurulan sandıklara büyük ilgi gösterdi ve oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluştu. Malazgirt merkez ve köylerinde toplam 41 sandıkta 12 bin 553 vatandaş oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve saat 16.00'da sona erecek.
2024 Mahali İdareler seçimleri için Malatya'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesinde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. Toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00'a kadar oy kullanabilecek.
Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. İzmir genelinde 10 bin 721 sandıkta oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 459 bin 970 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sandıkların güvenliği için ise 16 bin 277 personel görev yapacak.
Ardahan'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. 84 bin 125 seçmen 401 sandıkta oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde okullara giderek tercihlerini yaptı. Seçime yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.
Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin oy kullanacak. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
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