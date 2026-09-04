TEB 33. Tiyatro Ödülleri adayları açıklandı; kazananlar 17 Eylül\'de duyurulacak

Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin (TEB) bu yıl 33'üncü kez vereceği Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı. Sekiz kategoride verilecek ödüllerin kazananları 17 Eylül'de duyurulacak, ödüller ise 29 Eylül'de Beyoğlu Sineması'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Türkiye tiyatrosunun bir sezonluk üretimini eleştirmenlerin gözünden değerlendiren Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Tiyatro Ödülleri, 33'üncü yılına hazırlanıyor. Seçici Kurul, 2025 Mart ile 2026 Mart tarihleri arasında ilk temsilini gerçekleştiren ve İstanbul'da en az 10 kez sahnelenen yapımlar arasından belirlediği kısa listeyi açıkladı.

TEB, kazananları açıklamadan önce aday listesini kamuoyuyla paylaşmasının, özellikle tiyatro üretiminin giderek zorlaşan koşullarda sürdürüldüğü bir dönemde sanatçıların, toplulukların ve kurumların çalışmalarının görünürlüğünü artırmak açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

Yılın Oyunu kategorisinin adayları; İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Büyük Romulus", Vertov Film Tiyatro'nun "Dünyada", Tiyatro.iN'in "Elma Labrador Çimen", Tiyatro Hemhal'in "En Sevdiğinden Başla" ve Decollage Art Space'in "Lucy" adlı yapımları oldu.

Yılın Metni kategorisinde ise "En Sevdiğinden Başla" ile Selen Örcan, Hakan Emre Ünal ve Nezaket Erden; "Eşik" ile Sertaç Sayın; "Lucy" ile Aslı Ceren Bozatlı; "Sesler" ile Kerem Kurdoğlu ve "Uyku Ölüm Dondurma Ülke" ile Serin Öztoprak, Bilge Çınar, Merve Asya Özgür ve Tuğçe Semiz aday gösterildi.

Yılın Yönetmeni kategorisinin kısa listesinde "Filler ve Karıncalar" ile Arzu Gamze Kılınç, "Büyük Romulus" ile Barış Erdenk, "En Sevdiğinden Başla" ile Hakan Emre Ünal, "Dünyada" ile Mehmet Ali Nuroğlu ve "Birbirimizi Hiç Göremeyecekmişiz" ile Taner Güngör yer aldı.

Seçici Kurulda Bahar Çuhadar, Banu Başkaya, Erdoğan Mitrani, Gülin Dede, Handan Salta, Hasibe Kalkan, Mahmut Şenol, Mehmet Konuk, Tijen Savaşkan, Tuba Aksu Şener ve Zeynep Baykal bulunuyor.

Sekiz ayrı kategoride verilecek 33. TEB Tiyatro Ödüllerinin kazananları, Seçici Kurulun gerekçeli kararlarıyla birlikte 17 Eylül 2026'da açıklanacak. Ödül töreni ise 29 Eylül 2026'da Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilecek.