TEBEV, 2024'te 6 Bin 83 Vatandaşa Ulaştı - Son Dakika
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TEBEV, 2024'te 6 Bin 83 Vatandaşa Ulaştı

TEBEV, 2024\'te 6 Bin 83 Vatandaşa Ulaştı

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), 2012'den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara sağlık ve bakım hizmeti sunuyor. 2024 yılında 6 bin 83 ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşan TEBEV, evde sağlık kontrolleri, tıbbi malzeme desteği ve sosyal yardımlar sağlıyor.

06.01.2025 14:20  Güncelleme: 14:22
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ESKİŞEHİR (İHA)-

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, 2012'den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2024 yılında TEBEV hizmetleri 6 bin 83 vatandaşa ulaşırken, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Bir hekim olarak sağlık alanında vatandaşlarımıza ulaştırdığımız hizmetlerin çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012'den bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor.

TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca deneyimli vatandaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konuları hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor. TEBEV'in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

TEBEV 2024'te 6 bin 83 vatandaşa ulaştı

TEBEV ekipleri 2024 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayarak 6 bin 83 kişiye hizmet sağladı. Ekipler, 3 bin 295 vatandaşı evde ziyaret ederken 627 vatandaşın ev temizliğini gerçekleştirdi. TEBEV bünyesindeki 402 vatandaşın sürekli olarak sağlık durumu takip edilirken, 318 kişinin sağlık bakımları, 744 hastaneye ulaşım, 360 fizik tedavi desteği ve 26 kişiye de hastane refakati sağlandı. Ayrıca 99 kişiye tıbbi malzeme desteği sunulurken, 212 vatandaşa da yardımcı araç desteğinde bulunuldu.

Başkan Ataç: Vatandaşlarımıza ulaştırdığımız hizmetler çok önemli

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuya ilişkin değerlendirmesinde TEBEV'in çok önemli bir görevi başarı ile sürdürdüğünü belirterek, "Tepebaşı Belediyesi, sağlık konusunda da Türkiye'ye örnek konumda. TEBEV, herhangi bir maddi geliri olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belediyenin imkanları ile her türlü yardımı sağlıyor. Ayrıca yaşam alanlarında ihtiyaç duydukları iyileştirmeleri de özenle sağlıyoruz. Sağlık kontrolü ya da diğer TEBEV hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımız ile ben de iletişim halindeyim. TEBEV'den aldığımız olumlu geri dönüşler sayesinde, ne kadar güzel bir hizmet gerçekleştirdiğimizi de anlayabiliyoruz. Bir hekim olarak sağlık alanında vatandaşlarımıza ulaştırdığımız hizmetlerin çok önemli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

TEBEV ekiplerinin sağlık kontrolü gerçekleştirdiği vatandaşlar da verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TEBEV, 2024'te 6 Bin 83 Vatandaşa Ulaştı - Son Dakika

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