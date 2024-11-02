Tehlikeli Bisiklet Yolculuğu

Tehlikeli yolculuk kamerada
BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobile tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü yürekleri ağıza getirdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan metro istasyonu yakınlarında seyir halinde olan 16 MB 913 plakalı otomobile tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü, adeta ölümle dans etti. Yüreklerin ağıza geldiği anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, neyse ki korkulan olmadı.
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