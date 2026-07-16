Tehlikeli Oyun Alanı: Faroz Limanı - Son Dakika
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Tehlikeli Oyun Alanı: Faroz Limanı

Tehlikeli Oyun Alanı: Faroz Limanı
16.07.2026 09:18
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Trabzon'da gençler, inşaat sahası olan Faroz Limanı'nda tehlikeli hareketler sergiliyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Faroz Limanı'nda dev beton tahkimat blokları ve vinç üzerinde gençlerin sergilediği tehlikeli hareketler faciaya davetiye çıkarıyor.

Şiddetli Karadeniz dalgalarının Faroz Limanı'na zarar vermesini engellemek amacıyla liman çevresine her biri 18-22 ton ağırlığında yaklaşık 6 bin adet dev beton blok yerleştiriliyor. Dev vinç yardımıyla deniz tahkimatı için dizilen bu yapıların inşaat sahası olması gerekirken, bölge son zamanlarda gençlerin tehlikeli oyun alanına dönüştü.

Çevre sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen onlarca metre yükseklikteki beton blokların ve vincin üzerine çıkan gençler, hayatlarını hiçe sayıyor. Çevre sakinleri, yetkililerin inşaat sahasına girişleri tamamen engellemesini ve bölgedeki denetimlerin acilen artırılmasını talep ediyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Faroz Limanı, 3. Sayfa, Güvenlik, Trabzon, Olaylar, İnşaat, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tehlikeli Oyun Alanı: Faroz Limanı - Son Dakika

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