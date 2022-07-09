TEK-SEN Genel Başkanı Duran: "Memurlarımızın hak ve kazanımlarının takipçisi olacağız" - Son Dakika
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TEK-SEN Genel Başkanı Duran: "Memurlarımızın hak ve kazanımlarının takipçisi olacağız"

09.07.2022 10:59
TEK-SEN Genel Başkanı Duran: "Memurlarımızın hak ve kazanımlarının takipçisi olacağız"

Tarafsız Etik Kamu Görevlileri Sendikası (TEK-SEN) Genel Başkanı Mikail Duran, "Toplu sözleşmelerde talepleri karşılanmayan, grev hakkı olmayan memurlarımızın hak ve kazanımlarının iyileştirilmesi noktasında tüm gelişmelerin takipçisi olacağız" dedi.

Tarafsız Etik Kamu Görevlileri Sendikası (TEK-SEN) Genel Başkanı Mikail Duran, "Toplu sözleşmelerde talepleri karşılanmayan, grev hakkı olmayan memurlarımızın hak ve kazanımlarının iyileştirilmesi noktasında tüm gelişmelerin takipçisi olacağız" dedi.

Bursa'daki Sendika Genel Merkezinde gerçekleştirilen ilk olağan genel kurulda seçimin onaylanmasıyla mazbatasını alan TEK-SEN Genel Başkan Mikail Duran, "Bizleri her zaman destekleri ile yalnız bırakmayan üyelerimize, göstermiş oldukları yüksek katılım sebebi ile şükranlarımızı sunuyoruz. TEK-SEN olarak her geçen gün üyelerimizin de desteği ve güveniyle hep beraber daha da büyüyeceğimize inancımız sonsuz. Son yıllarda memurların gerek ek gösterge gerekse de özlük haklarında yaşadığı kayıplara çanak tutan sarı sendikalara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Toplu sözleşmelerde talepleri karşılanmayan, grev hakkı olmayan memurlarımızın hak ve kazanımlarının iyileştirilmesi noktasında tüm gelişmelerin takipçisi olacağız" dedi.

Genel Başkan Vekili Ahmet Süleyman Güler, "TEK-SEN herhangi bir siyasi ideoloji barındırmaz. Vatanından, devletinden, bayrağından ve kültüründen taraftır. Sosyal adaletten, demokrasiden, hak ve özgürlüklerden, etik değerlerden taraftır. Sendikacılığa yeni bir soluk getireceğimize inancımız tam. Son yıllarda yetkili sendikanın kazanımdan ziyade, her toplu sözleşmede memurlarımızın maddi ve manevi ne denli kayıplar yaşattığı herkesin malumu. Kamu sendikacılığında son yıllarda gelişen bu durum sebebi ile memurların hali hazırdaki sendikalara güveni kalmamıştır" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Osman Cengiz, ise, son yıllarda yaşanan sağlıkta şiddet olaylarına dikkat çekerek, "Her canlının ölümü tadacağı, hekimlerin alın yazısını değiştirme, ecele mani olma kudreti bulunmadığı tüm insanlıkça bilinmektedir. Bazı canilerin yakınlarının vefatını bahane ederek hekimleri sorumlu tutmaları, özellikle kamuoyunda uzun yıllardır oluşturulan hekim düşmanlığının sonucudur. TEK-SEN olarak, gerek sağlık kolunda gerekse de büro kolunda görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarının her daim savunucusu ve yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Sendika, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TEK-SEN Genel Başkanı Duran: 'Memurlarımızın hak ve kazanımlarının takipçisi olacağız' - Son Dakika

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