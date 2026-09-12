Tekirdağ’a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ’a şehit ateşi düştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır’ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan’ın acı haberi, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ın acı haberi, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin isteği doğrultusunda cenaze töreninin, memleketleri Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde şehidin ailesinin yaşadığı evin önüne Türk bayrağı asılırken, acı haberin ardından yakınları ve vatandaşlar taziye için evin önünde bir araya geldi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Tugay Komutanı Tuğgeneral Günal Budak, şehidin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin ailesi Yüksekova'ya uğurlanacak

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, şehidin ailesinin isteği doğrultusunda cenaze töreninin memleketleri Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Günlü, "Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası neticesinde bir şehidimiz var. Şehidimizin anne ve babası ilçemizde ikamet ediyorlar. Şehit haberini aldığımız andan itibaren biz de onlarla beraber olmaya, onların acısını paylaşmaya çalışıyoruz. Ailenin isteği doğrultusunda cenaze, memleketleri Yüksekova'da defnedilecek. Sabahleyin kendilerini oraya uğurlayacağız. Cenaze Iğdır'dan Yüksekova'ya geçecek. Tören Yüksekova'da yapılacak" dedi.

Şehit Ziyar Koparan'ın cenaze töreninin Yüksekova'da düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Piyade, Aralık, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ’a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

23:57
Bahçeli’nin “Öcalan’a ev“ açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
23:47
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
23:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Salah’a sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salah'a sürpriz davet
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 00:50:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekirdağ’a şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement