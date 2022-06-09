Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Yardımsever Çocukları Konuk Etti - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Yardımsever Çocukları Konuk Etti

09.06.2022 11:01
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Yardımsever Çocukları Konuk Etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kendi aralarında topladıkları paralar ile sokak hayvanları için bir sosyal sorumluluk projesine imza atan çocukları makamında ağırladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kendi aralarında topladıkları paralar ile sokak hayvanları için bir sosyal sorumluluk projesine imza atan çocukları makamında ağırladı.

Sokak hayvanlarının mamalarına katkı sağlamak üzere başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladıkları paraları Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teslim eden Aquapark Sitesi çocukları Mehmet Yaman Yamanoğlu, Zeynep Nida Çavuşoğlu, Pamir Koşar, Emir Baş, Lina Baş ve Dora Yavuz, bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini dile getirdiler.

Kısa zamanda böyle duyarlı bir projeye imza atan çocukların kendisini gururlandırdığını söyleyen Başkan Albayrak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın böylesine önemli ve güzel projelere imza atması bizi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Sokakta gördükleri can dostlarımızın mamalarına katkı sağlamak üzere başlattıkları bağış kampanyalarına bizler de destek vererek, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğümüze mama alımı yapmaları üzere bağışı teslim ettik. Böylesine duyarlı evlatların yetişmesinde emeği geçen ailelerine, öğretmenlerine çok teşekkür ediyor, evlatlarımıza hayal ettikleri güzelliklerde yaşayacakları bir dünya diliyorum" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kadir Albayrak, Mehmet Yaman, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Yardımsever Çocukları Konuk Etti - Son Dakika

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