Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muratlı'da Ulaşım Ücretlerine Zam Yaptı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Muratlı ilçesinde ulaşım ücretlerine zam yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre, Muratlı- Süleymanpaşa ve Muratlı- Çorlu arası toplu taşıma ücretleri ile şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Ayrıca taksi ücret tarifeleri de yükseltildi. Yeni güncellemeye göre Muratlı-Süleymanpaşa arasında yolcu ücreti 39 TL'den 52 TL'ye çıktı. Öğrenci ücreti ise 26 TL'den 34 TL'ye çıkarıldı. Muratlı-Çorlu arasında yolcu ücreti 50 TL'den 67 TL'ye yükseltilirken, öğrenci ücreti ise 34 TL'den 44 TL'ye çıkarıldı. Muratlı şehir içi yolcu taşıma ücretlerine de zam geldi. Zamla birlikte minibüs ücretleri 20 TL'ye çıktı. Öğrenci ücreti ise 13 TL'ye yükseldi.

Taksi ücretlerine yapılan zamma göre ise kısa mesafe (indi bindi) 57 TL'den 90 TL'ye çıktı.

Yeni ücret tarifeleri uygulamaya konuldu. - TEKİRDAĞ