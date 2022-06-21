Tekirdağ Büyükşehir'den Süleymanpaşa-Kumbağ Arası Toplu Taşıma Hizmeti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine Süleymanpaşa- Kumbağ arasında toplu taşıma hizmetini başlattı.

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK), Süleymanpaşa – Otogar/ Kumbağ Mahallesi arasında Tekirdağ Otopark Ulaşım Nak. İmar Plan. İnş. ve Taah. San. ve Tic. A.Ş.' ye ait araçlar ile 20.06.2022 tarihi itibari ile toplu taşıma hizmeti vermesine ve hat numarasının 20 olmasına karar verdi.

20 Haziran 2022 tarihi itibariyle başlayan Süleymanpaşa-Kumbağ arası otobüs seferlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepleri gündemimize aldık. Komisyonumuz konu ile ilgili yerinde incelemelerini yaptı. 20 Haziran 2022 itibariyle Süleymanpaşa-Kumbağ arası toplu taşıma hizmetimizi başlatmış bulunuyoruz. Bu güzergahta 20 numaralı otobüslerimiz hizmet verecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.