Tekirdağ Büyükşehir Meclisi toplanamadı, Başkan Yüceer tepki gösterdi - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Meclisi toplanamadı, Başkan Yüceer tepki gösterdi

Tekirdağ Büyükşehir Meclisi toplanamadı, Başkan Yüceer tepki gösterdi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Toplantıya yalnızca YENİ Parti grubunun tam kadro katıldığı mecliste, Başkan Candan Yüceer, katılmayan üyelere tepki göstererek iki aydır meclisin çalışmadığını ve acil çözüm bekleyen konular olduğunu söyledi.

(TEKİRDAĞ) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Toplantıya yalnızca YENİ Parti grubu tam kadro katılırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, meclise gelmeyen üyelere tepki gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılamadı. Meclis toplantısına YENİ Parti grubu tam kadro katıldı. Yeterli çoğunluğun oluşmaması üzerine toplantı gerçekleştirilemezken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, meclis üyelerinin katılım göstermemesine tepki gösterdi.

"KEŞKE BUGÜN DE MECLİSİ ÇALIŞTIRABİLSEYDİK"

9 Eylül'ün CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yüceer, Cumhuriyet'in en zor günlerinde dahi TBMM'nin çalıştırıldığını vurguladı.Yüceer, şu ifadeleri kullandı:

"Çok anlamlı... Niye anlamlı? Çünkü düşman Polatlı'ya dayandığı ana rağmen, oradaki top seslerinin mecliste duyulmasına rağmen meclisi açık tutan, meclisi çalıştıran..."

Yüceer, geçmişte savaş koşullarında dahi meclisin çalıştırıldığını anımsatarak bugünkü tabloya dikkat çekti.

"DIŞARIDA DÜŞMAN YOK, TOP SESLERİ YOK"

Büyükşehir Meclisi'nin iki aydır çalışmadığını söyleyen Yüceer, bekleyen konular bulunduğunu belirterek meclise katılmayan üyelere göndermede bulundu. Yüceer, konuşmasının devamında şöyle dedi:

"Keşke bugün de yani dışarıda düşman yok, dışarıda top sesleri yok. 2 aydır meclisimiz çalışmamış, 1 ay yaz tatili arası vermiş, bununla beraber 2 ay biriken, acil çözülmesi gereken, çözüm bekleyen konularımız olmasına rağmen, dışarıda düşmanın olmamasına rağmen... Neyse arkadaşlarımızın herhalde daha önemli, daha kıymetli buldukları yapacak işleri var"

Meclisin yapılamamasına rağmen görevlerinin başında olduklarını belirten Yüceer, Tekirdağ için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yüceer, Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarını ifade ederek konuşmasını şöyle tamamladı:  "Ama biz buradayız. Görevimizin başındayız. Tekirdağ için çalışmaya devam ediyoruz."

Yüceer ayrıca "Atamız hiç merak etmesin" diyerek Cumhuriyet, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler vurgusu yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ Büyükşehir Meclisi toplanamadı, Başkan Yüceer tepki gösterdi - Son Dakika

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