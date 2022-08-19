Tekirdağ 'ın Çorlu ilçes Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, at arabası üzerindeki sahibine sinirlenen at, bir anda ortalığı birbirine kattı. Sahibinin bir türlü sakinleştiremediği at, bağlı olduğu arabanın üzerinde tekme atarak sahibini yere savurdu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu - Son Dakika

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