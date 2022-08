Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçes Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, at arabası üzerindeki sahibine sinirlenen at, bir anda ortalığı birbirine kattı. Sahibinin bir türlü sakinleştiremediği at, bağlı olduğu arabanın üzerinde tekme atarak sahibini yere savurdu.

KAYIPLARA KARIŞTI

İpini koparan gözü dönmüş at kayıplara karışırken yaralanan at sahibinin yardımına koşan mahalle sakinleri ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.