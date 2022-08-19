Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu - Son Dakika
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Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu

19.08.2022 09:08
Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahibine kızarak deliye dönen at ortalığı karıştırdı. Bağlı olduğu arabayı savuran at, sahibinin yaralanmasına neden oldu. Gözü dönmüş at kayıplara karıştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçes Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, at arabası üzerindeki sahibine sinirlenen at, bir anda ortalığı birbirine kattı. Sahibinin bir türlü sakinleştiremediği at, bağlı olduğu arabanın üzerinde tekme atarak sahibini yere savurdu.

KAYIPLARA KARIŞTI

İpini koparan gözü dönmüş at kayıplara karışırken yaralanan at sahibinin yardımına koşan mahalle sakinleri ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı şahıs ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu
Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu - Son Dakika
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