Tekirdağ'da Bisiklet Severler 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Tekirdağ'da Bisiklet Severler 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda Buluştu

Tekirdağ\'da Bisiklet Severler 11. Yeşilay Bisiklet Turu\'nda Buluştu

Tekirdağ'da onlarca bisiklet sever, bağımlılıklar çerçevesinde 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda buluşarak şehirde 8 kilometre bisiklet sürdü. Yeşilay Genel Merkezi tarafından bağımlılıklarla mücadele ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durması amacıyla 81 ilde eş zamanlı 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. Onlarca bisiklet sever Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında bir araya geldi. Yeşilay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da etkinliğe katılarak açıklamalarda bulundu.

05.05.2024 12:15
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Tekirdağ'da onlarca bisiklet sever, bağımlılıklar çerçevesinde 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda buluşarak şehirde 8 kilometre bisiklet sürdü.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından bağımlılıklarla mücadele ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durması amacıyla 81 ilde eş zamanlı 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. Tekirdağ'da da onlarca bisiklet sever Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanda bir araya geldi. Yeşilay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da etkinliğe katılarak açıklamalarda bulundu.

Soykırlı açıklamasında, "Yeşilay Genel Merkezimizin her yıl düzenli olarak yapmış olduğu ve bu yılda 11'incisini gerçekleştirmiş olduğumuz bisiklet turumuz var. Bugün inşallah kazasız belasız çarşı içerisine çıkacağız. 8 kilometrelik bir tur. Tabii her şeyin başı sağlık. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Sağlıklı bir nesilde bizim için sağlıklı bir gelecek oluyor. Sağlıklı nesil ve sağlıklı geleceğinde bağımlılıklardan uzak durması gerekiyor" dedi.

Açıklamaların ardından onlarca bisikletsever, 'Sağlığın keyfini bisikletle sürelim' sloganıyla pedallara bastı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Bisiklet Severler 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda Buluştu - Son Dakika

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