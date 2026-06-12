Tekirdağ'da afetlere karşı güç birliği: TAMP Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da afetlere karşı güç birliği: TAMP Koordinasyon Kurulu toplandı

Tekirdağ\'da afetlere karşı güç birliği: TAMP Koordinasyon Kurulu toplandı
12.06.2026 14:44  Güncelleme: 14:47
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Tekirdağ'da afetlere karşı hazırlık kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla TAMP Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'da afetlere karşı hazırlık kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve muhtemel afetlere etkin müdahalenin sağlanması amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, afet yönetimi konusunda yürütülen faaliyetler ile geleceğe yönelik planlamalar ele alındı. Toplantının gündem maddeleri arasında, 2027-2032 Tekirdağ İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında belirlenen hedefler ve stratejiler yer aldı. Afet risklerinin azaltılması, kent genelinde dayanıklılığın artırılması ve afet öncesi hazırlık süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilecek Ulusal Düzey Afet Tatbikatı öncesinde yürütülen hazırlıklar görüşüldü. Tatbikatta görev alacak kurumların sorumlulukları, koordinasyon süreçleri ve müdahale planları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca muhtemel afet ve acil durumlarda vatandaşların güvenli şekilde barındırılabilmesi amacıyla kullanılacak geçici barınma alanlarına ilişkin çalışmalar da ele alındı. Barınma alanlarının kapasitesi, altyapı durumu ve afet anında kullanılabilirliği konusunda yapılan hazırlıklar değerlendirildi.

Vali Recep Soytürk, afetleri bekleyen değil afetlere karşı önceden hazırlanan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, yürütülen çalışmaların risklerin azaltılmasına, müdahale kapasitesinin artırılmasına ve vatandaşların can güvenliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Toplantı, ilgili kurumlar arasında iş birliğinin artırılması ve afet yönetimi süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıya Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Kaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, kurum müdürleri ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da afetlere karşı güç birliği: TAMP Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

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