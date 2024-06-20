Tekirdağ'da Belediye Minibüslerine Yolcular Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Tekirdağ'da Belediye Minibüslerine Yolcular Tepki Gösterdi

Tekirdağ'da Muratlı-Süleymanpaşa arasında sefer yapan belediye minibüslerinin ayakta çok fazla yolcu alması nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi. Yolculukların güvensiz ve rahatsız edici olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin şikayetlere dönüş yapmadığını ifade etti.

20.06.2024 19:30
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Tekirdağ'da şehirlerarası karayolunda ayakta çok fazla yolcu alan belediye minibüslerine yolcular tepki gösterdi.

Muratlı-Süleymanpaşa arası tek ulaşım şekli olan özel halk otobüslerinin ayakta çok fazla yolcu alarak sefer düzenlemesi sık sık gündeme geliyor. Şehirlerarası karayolunda balık istifi şekilde güvenli olmadan yapılan yolculuklara vatandaşlar tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar yetkililere şikayette bulunurken, bazıları da konuyu sosyal medya aracılığıyla gündeme getirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi WhatsApp ihbar hattına şikayetlerini yazdıklarını fakat dönüş olmadığını da kaydeden vatandaşlar, serzenişte bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Belediye Minibüslerine Yolcular Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Belediye Minibüslerine Yolcular Tepki Gösterdi - Son Dakika
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