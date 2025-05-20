Tekirdağ'da Denetimli Serbestlikten Ürün Sergisi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Denetimli Serbestlikten Ürün Sergisi

Tekirdağ\'da Denetimli Serbestlikten Ürün Sergisi

Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin ürettiği ürünler Tekirdağ Adalet Sarayı'nda sergilendi.

20.05.2025 12:44
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Tekirdağ'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin meslek kurslarında ürettiği ürünler Tekirdağ Adalet Sarayı'nda sergilendi. Sergi açılışında konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, "Kurslar sayesinde yükümlülerimiz hem meslek öğrenmekte hem de burada üretilen ürünler çocuk ve sevgi evlerine, huzurevlerine, Milli Eğitim'e bağlı okul ve yurtlara ücretsiz olarak gönderilmek suretiyle kurumlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine destek sağlamaktadır" dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yaklaşık iki yıldır süren meslek kursları sayesinde, yükümlüler hem üretime katkı sunuyor hem de topluma yeniden kazandırılıyor. Kurslarda yapılan ürünler Tekirdağ Adalet Sarayı'nda sergilendi. Serginin açılışına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

"Cezanın amacı yalnızca cezalandırmak değil, topluma kazandırmaktır"

Açılışta konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzce açılan meslek kurslarında yükümlüler tarafından üretilen ürünlerin sergi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Cezanın asıl amacı sadece suçluyu cezalandırmak değil, aynı zamanda onu ıslah ederek topluma yeniden kazandırmaktır. Adalet Bakanlığımızca bu yönde gerek ceza infaz kurumlarımızda gerekse Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin toplum içerisinde infaz ve iyileştirme faaliyetleri yürütülürken, bir taraftan da yükümlülerin iş ve meslek sahibi olabilmeleri için farklı kurs ve eğitim programları açılmaktadır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren Tekirdağ Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslar sayesinde yükümlülerimiz hem meslek öğrenmekte hem de burada üretilen ürünler çocuk ve sevgi evlerine, huzurevlerine, Milli Eğitim'e bağlı okul ve yurtlara ücretsiz olarak gönderilmek suretiyle kurumlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine destek sağlamaktadır. Bu kursları tamamlayan yükümlülerimiz işe yerleştirilmekte, daha avantajlı konuma gelmekte, bunun yanında iş ve hibe projeleri ile kendi işlerini kurma fırsatından faydalanmaktadırlar" dedi.

"Takdire şayan bir çalışma"

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise, "Bugün denetimli serbestlikte üretilen ürünlerle ilgili bir sergi açılıyor. Hüküm giyenlerin ıslah olması, suç işleme potansiyelini kenara bırakarak toplum ile uyum içinde yaşayabilmesi için bir takım faaliyetler yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği bir proje. Bu sadece denetimli serbestlikte değil, bildiğim kadarıyla birçok alanda da yapılıyor. Bir taraftan yükümlülerimiz iş sahibi, meslek, sanat sahibi oluyor; ama diğer taraftan ise kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Bu noktada Süleymanpaşa Kaymakamlığımıza da bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Fabrikalardan kumaşları bulup getiriyor. Adliyemizdeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzdeki yükümlülerimiz üretiyor ve tüm kamu kuruluşlarımıza dağıtılıyor. Hakikaten takdire şayan bir olay. Emeği geçen kim varsa herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Politika, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Denetimli Serbestlikten Ürün Sergisi - Son Dakika

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