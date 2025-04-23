Tekirdağ'da Deprem: Yaralı Var, Hayati Tehlike Yok

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Silivri açıklarında meydana gelen deprem sırasında üçüncü kattan atlayan bir kişinin yaralandığını ancak hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Yüceer, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında yaptığı açıklamada, depremin Tekirdağ'da şiddetli şekilde hissedildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten büyük bir deprem yaşadık. Biz de Tekirdağ'da çok etkilendik. Binalarımızda çok ciddi bir sarsıntı yaşadık. Panik olan sadece bir yurttaşımızın haberini aldık, 3. kattan atlamak üzere, sanırım sadece kırıkları var. Çok şükür hayati bir tehlikesi yok.

Onun dışında 11 ilçemizde itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimiz görev başında gerekli tespitleri yapıyorlar. Şimdiye kadar ne bize ne AFAD'a yansıyan yıkım ve can kaybı yok çok şükür."

Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Yüceer, "Malesef deprem bir gerçeğimiz, bu geçeği bilerek önlemlerimizi ve tedbirlerimizi alarak inşallah can ve mal kaybı yaşamayacağız." dedi.