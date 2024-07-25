Tekirdağ'da İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tekirdağ'da İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentte ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerle ilgili iş ve işlemler ele alındı. İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş tarafından katılımcılara bilgilendirici sunum yapıldı. Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, yabancı uyruklu misafirlerin eğitim süreci hakkında bilgi verdi. Toplantı, görüş, değerlendirme ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

25.07.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Süleymanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kentte ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerle ilgili yürütülen iş ve işlemlerin ele alını. Toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş tarafından katılımcıları bilgilendirici sunum gerçekleştirildi.

Sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, şehirdeki yabancı uyruklu misafirlerin eğitim süreci ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı görüş, değerlendirme ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

İl Göç Kurulu Toplantısı'na Vali Soytürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür V. Murat Tabak, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş ve kurul üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Recep Soytürk, Ömer Gümüş, Tekirdağ, Göçmenler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 18:28:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement