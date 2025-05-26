Tekirdağ\'da Öğrencilere Siber Zorbalık Eğitimi

Tekirdağ'da polis ekipleri, lise öğrencilerine siber zorbalık ve sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, siber suçların henüz gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, toplumda farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla yürütülen Siberay programı çerçevesinde eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde kurulan Siberay Kulübü öğrencilerinin sunumlarıyla, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Sunum kapsamında öğrencilere; siber zorbalık (akran zorbalığı), sosyal medya bağımlılığı ve zararları ile sosyal medyanın kişisel kullanımı konularında bilgi verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla mücadelemize gençleri de katarak daha etkin bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi. - TEKİRDAĞ