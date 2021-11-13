Üye Girişi
Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı

13.11.2021 12:25
Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Yat Limanında Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet biriminin açılışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Yat Limanında Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet biriminin açılışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Yat Limanında Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet biriminin açılışına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birim personeli katıldı. Katılımcıların alana gelmesiyle açılış kurdelesi kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet biriminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Hizmet biriminin açılışında pasta da kesilerek, ikramlarda bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı
Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı
Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı
Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı
Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aziz Yıldırım, Jandarma, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi tanıdık çıktı 13:36 Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi tanıdık çıktı Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı 13:21 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular 13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor 12:45 Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi 12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi 10:58 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor

Son Dakika Haberleri
13:28 Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:45 Ailesi çadır kurduğu esnada ortadan kaybolan kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
12:21 Rus bombardıman uçaklarının önü İngiliz jetleri tarafından kesildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 12,5 milyar TL İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 12,5 milyar TL         
13:45
Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü Müşteri, ense tıraşını yamuk kesen çırağı demir copla dövdü         
13:29
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü         
13:20
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı Elon Musk'ın iş görüşmesinde sorduğu soru ortaya çıktı         
11:20
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 13:48:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement