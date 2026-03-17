Sokak iftarında paket yemek tartışması: Kurye paket şeklinde almak isteyince yemek verilmedi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarında önceki haftalarda yaşandığı öne sürülen bir olay sosyal medyada gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre kurye olduğunu belirten bir kişi, ezana yaklaşık 15 dakika kala sokak iftarına gelerek, görevliye paket dağıtımında olduğu için sofraya oturamayacağını ve yemeği alarak işine devam etmek istediğini söyledi. İddiaya göre görevli, kurallar nedeniyle iftar yemeğinin paket olarak verilemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine kurye yemek almadan alandan ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan olaya kısa sürede çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. - TEKİRDAĞ