Tekirdağ\'da Su Ürünleri Denetimleri Sürüyor

Tekirdağ'da su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimler il genelinde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünlerinin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Şarköy, Saray, Muratlı ve Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından hem av araçları hem de iç sularda eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol ederken, yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi ve su kaynaklarının korunması amacıyla sahadaki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Yetkililer, denetimlerin yalnızca kaçak avcılığı önlemeye yönelik olmadığını, aynı zamanda su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. - TEKİRDAĞ