Tekirdağ'da Kurban Bayramı tatilini ve güzel havaları fırsat bilen tatilciler soluğu sahillerde aldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcak havayı ve bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, şehrin kıyı kesimlerinde yoğunluk oluşturdu. Sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşmasıyla kendilerini plajlara atan vatandaşlar denizin tadını çıkardı.
Yerli ve yabancı turistlerin doldurduğu sahillerde yaşanan yoğunluğun bayram tatili boyunca sürmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › Yerel › Tekirdağ'da Tatilciler Sahilleri Doldurdu - Son Dakika
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