Aracı çekilenler dikkat, Tekirdağ’da ücretler belli oldu: Otopark 60 TL’den, çekici 650 TL’den başlıyor - Son Dakika
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Aracı çekilenler dikkat, Tekirdağ’da ücretler belli oldu: Otopark 60 TL’den, çekici 650 TL’den başlıyor

Aracı çekilenler dikkat, Tekirdağ’da ücretler belli oldu: Otopark 60 TL’den, çekici 650 TL’den başlıyor
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Jandarma trafik ekipleri radarla 165 aracı denetledi, 120 otobüs ve minibüsü kontrol etti. Yediemin otopark ve çekici ücretleri güncellendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmek ve güvenli trafik ortamını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Öte yandan yediemin otopark ve çekici ücretleri de güncellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince gerçekleştirilen özel denetimlerde, 07.00-09.00 saatleri arasında radarla kontrol edilen 165 aracın hız kurallarına uyduğu tespit edildi. 20.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde ise yolcu ve personel taşıyan 120 otobüs ve minibüs kontrol edildi. Araçların trafik kurallarına uygun hareket ettiği ve gerekli belgelerinin eksiksiz olduğu belirlendi.

Trafik Jandarması Timleri, güvenli trafik ortamının sağlanmasına katkı sağlayan sürücülere teşekkür ederek, trafik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Otopark ve çekici ücretleri güncellendi

Öte yandan Tekirdağ genelinde trafik denetimleri sırasında kural ihlali veya trafik kazası nedeniyle trafikten men edilerek yediemin otoparklarına çekilen araçlar için uygulanacak güncel ücret tarifesi de paylaşıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı UKOME'nin 2025/137 sayılı kararı doğrultusunda belirlenen yeni tarifeye göre günlük otopark ücretleri motosikletlerde 60 TL, otomobil ve traktörlerde 110 TL, minibüs ve midibüslerde 120 TL, kamyon ve otobüslerde 170 TL, iş makineleri ve dorselerde ise 180 TL olarak uygulanacak.

Çekici ücretlerinde ise 0-10 kilometre arasındaki ilk mesafe için araç türüne göre 650 TL ile 800 TL arasında taban ücret alınacak. Bu ücretlere ilave olarak kilometre başına 20 TL ile 24 TL arasında ücret uygulanacak.

Aracın muhafaza edildiği tarihten itibaren 30 günü aşan sürelerde ise belirtilen otopark ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aracı çekilenler dikkat, Tekirdağ’da ücretler belli oldu: Otopark 60 TL’den, çekici 650 TL’den başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracı çekilenler dikkat, Tekirdağ’da ücretler belli oldu: Otopark 60 TL’den, çekici 650 TL’den başlıyor - Son Dakika
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