Tekirdağ\'da Trafik Haftası Uygulaması

Trafik Haftası kapsamında Tekirdağ'da yapılan uygulamada, sürücülere direksiyon başında telefon kullanımının tehlikelerine dikkat çekilerek bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığı ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, İstanbul Yolu TOKİ uygulama noktasında ortak bir denetim gerçekleştirdi. Trafik kontrolü sırasında araçlar tek tek durdurulurken, sürücülere özellikle araç kullanırken cep telefonu ile ilgilenmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ekipler tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler sürücülere dağıtılırken, dikkat dağınıklığının kazalara davetiye çıkardığı vurgulandı. Uygulamada sürücülerle birebir iletişim kurularak, kısa süreli ekran kullanımının dahi ciddi riskler oluşturduğu anlatıldı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, "Bu hafta Trafik Haftası, biz de Trafik Haftası nedeniyle Yeşilay olarak tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele ediyoruz. En önemli bağımlılıklardan bir tanesi de ekran bağımlılığı. Maalesef günlük hayatımızın dışında araç kullanırken de ekrana bağımlı oluyoruz. Biz diyoruz ki 'Direksiyondayken Ekranda Değilim.' Artık direksiyondayken ekranı bırakıyoruz, telefonla ilgilenmiyoruz. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor ben ne kadar iyi bir sürücüyüm? Çok profesyonel bir sürücüyüm de desem sizin telefona baktığınız anda 0,5 saniyelik bir intikal süreniz uzuyor bu da sizin 60 kilometre hızla giden bir aracın frene bastığınızda 15 metre geç frenleme yapıyor. Artık bunun 100-110 kilometreye çıktığınızda kaza kaçınılmaz oluyor. Öncelikle kendi canınız için, sevdikleriniz için, üçüncüsü de hiç tanımadığınız insanlar için lütfen direksiyon başında telefon kullanmayın" dedi. - TEKİRDAĞ