Tekirdağ'da trafik kazasında hayatını kaybeden gençler son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da trafik kazasında hayatını kaybeden gençler son yolculuklarına uğurlandı

Tekirdağ\'da trafik kazasında hayatını kaybeden gençler son yolculuklarına uğurlandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden iki genç, Muratlı Çarşı Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yaralanan bir kişinin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

22.07.2024 20:07  Güncelleme: 20:12
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda önceki gece yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden iki genç son yolculuklarına uğurlandı.

Muratlı Çarşı Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel ve bazı protokol üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazazede iki gencin tabutları yan yana konuldu ve son yolculuklarına da birlikte uğurlandı.

Önceki gün Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne doğru hareket halinde bulunan Berkalp Arslan (27) idaresindeki 41 ATU 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce yan bariyerlere, oradan da metrelerce aşağıdaki tarlaya uçmuştu. Kazada sürücü Berkalp Arslan olay yerinde, araçta yolcu olarak bulunan Sencer Taşkıran (26) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, kazadan yaralı olarak kurtulan Utku Başakçı'nın (26) sağlık durumu ciddiyetini koruyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da trafik kazasında hayatını kaybeden gençler son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

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