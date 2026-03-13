Tekirdağ\'dan Çanakkale\'ye yürüyorlar

Tekirdağ'da Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı dolayısıyla düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü kapsamında katılımcılar Süleymanpaşa ilçesinden Çanakkale'ye doğru yola çıktı.
Program, Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende anıta çelenk sunulurken saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer katıldı.
Törenin ardından katılımcılar, Çanakkale ruhunu yaşatmak ve 57. Alay şehitlerini anmak amacıyla Süleymanpaşa ilçesinden kortej halinde yürüyüşe başladı. Türk bayrakları taşıyan katılımcılar marşlar eşliğinde Çanakkale'ye doğru uğurlandı.
Etkinlik kapsamında yürüyüşe katılan ekiplerin belirlenen güzergah üzerinden ilerleyerek Çanakkale'de düzenlenecek anma programlarına katılması planlanıyor. - TEKİRDAĞ
