Tekirdağ Ergene\'de Sağlık Ocağına Fatma Atlı İsmi Verilecek

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ikamet eden bir aile, vefat eden kızları Fatma Atlı'nın adını Ulaş mahallesinde yaptıracakları Sağlık Ocağında yaşatacak.

Ergene ilçesi Ulaş Mahallesine yapılacak 5 hekimlik aile sağlığı merkezine ilişkin protokol, Vali Recep Soytürk, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve bağışçı Aynur - Fevzi Atlı çiftinin katılımıyla Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda imza altına alındı.

Atlı ailesinin vefat eden kızları Fatma Atlı'nın adını yaşatmak için belediyenin de katkılarıyla yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ile Ulaş Mahallesindeki sağlık tesisi ihtiyacı da çözüme kavuşmuş olacak.

Protokolün imzalanmasının ardından yapım çalışmalarının başlayacağı ve kısa sürede tamamlanarak yeni sağlık ocağının Ergene halkının hizmetine sunulacağı kaydedildi. - TEKİRDAĞ