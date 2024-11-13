Tekirdağ\'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

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Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde, kortej yürüyüşü düzenlendi.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş Türk bayraklarıyla katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, birlik ve beraberlik coşkusu Tekirdağ sokaklarına yansıdı.

Bando takımı ve gaziler de yürüyüşte yer aldı

Yürüyüşte bando takımı marşlar çalarak korteje eşlik etti, gaziler de bu anlamlı günde yürüyüşte yer aldı. Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yansıtan etkinlikte, bazı gruplar o dönemin kıyafetlerini giyerek yürüyüşe katılırken, gençler de eski askeri üniformalarla kortejde yer aldı. Vatandaşlar, kurtuluş mücadelesine duyulan saygıyı bu anlamlı yürüyüşle yeniden yaşadı.

Atatürk'ün kullandığı araç ilgi gördü

Etkinlik boyunca Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kullandığı aracın temsili modeli de kortejde yer alarak halkın beğenisini kazandı. Tarihi bir sembol haline gelen araç, Kurtuluş mücadelesinin sembolü olarak Tekirdağ halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

Başkan Nallar'dan kahramanlara minnet mesajı

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurtuluşun yalnızca düşman işgalinden kurtulmak olmadığını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğini kanıtlayan bir zafer olduğunu ifade etti. Nallar, "Tekirdağ'ın kahraman evlatları, ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan sevgisiyle dolu yüreğindeki zafer inancı sayesinde bu toprakları düşman işgalinden kurtarmış, bizlere özgür bir vatan bırakmak için büyük bir cesaret örneği sergilemiştir. Kurtuluşumuz, yalnızca bir zafer değil; aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin, dayanışma ruhunun ne kadar büyük olduğunu kanıtlamaktadır" dedi.

Nallar, "İşgale direnen atalarımızın her türlü zorluğa göğüs gererek bizlere bağımsız bir vatan bıraktığını ve özgürlüğümüzü koruma kararlılığını" tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Başkan Nallar konuşmasını, "Bu anlamlı günde tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" sözleriyle tamamladı. - TEKİRDAĞ