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Apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı.

Yaşanan yangın, Kapaklı Adnan Menderes Mahallesi Halkalı Sokakta bulunan Temel İnşaat isimli binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın depo olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çatı katı kullanılmaz hale geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen çatı katı kullanılmaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.