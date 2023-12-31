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Tekirdağ Vali Yardımcısı, yılbaşı tedbirlerini inceledi - Son Dakika
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Tekirdağ Vali Yardımcısı, yılbaşı tedbirlerini inceledi

Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker, emniyet müdürü ve jandarma komutanı ile birlikte şehirde yılbaşı gecesi alınan tedbirleri yerinde inceleyerek, vatandaşların yeni yılını kutladı. Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da yılbaşında jandarma ve polis ekipleri tarafından çeşitli tedbirler alındı. Vali Yardımcısı Peker, denetimler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 yılının başarılarla dolu geçmesini diledi.

Tekirdağ Vali Yardımcısı, yılbaşı tedbirlerini inceledi
31.12.2023 - 19:27,
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Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker, emniyet müdürü ve jandarma komutanı ile birlikte şehirde yılbaşı gecesi alınan tedbirleri yerinde inceleyerek, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da yılbaşında jandarma ve polis ekipleri tarafından çeşitli tedbirler alındı. Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin alınan tedbirleri yerinde inceledi. Yetkililer, Süleymanpaşa ilçesindeki Malkara ve TOKİ uygulama noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki jandarma, polis ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Vali Yardımcısı Peker, denetimler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni yılın heyecanını, beklentilerini ve umutlarını taşıyoruz. 2023 yılında sevinçli günlerimiz de oldu ancak hepimizin bildiği üzere millet olarak acı yaşadığımız günlerimiz de oldu. Her şeyden önce cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünü bu yıl içerisinde idrak ettik. Bunun sevincini, heyecanını ve mutluluğunu yaşarken diğer taraftan asrın felaketi diye nitelendirilen Maraş ve Hatay depremlerini yaşadık. Çok ciddi kayıplarımız oldu. Bunun yanı sıra gerek sınırlarımız içerisinde gerekse sınır ötesinde yürütülen güvenlik harekatlarında şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Bu vesile ile ben deprem dolayısıyla hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza, güvenlik operasyonlarında yaşamlarını bu vatanın selameti, bekası için veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum. 2024 yılına bir müddet sonra gireceğiz. Tekirdağlı hemşehrilerimizin 2024 yılını rahat ve huzur içerisinde karşılayabilmesi için ilgili bütün kurumlarımızla gereken çalışmalar tamamlandı, tedbirler alındı. Biraz önce de sizlerle beraber Malkara yolu üzerindeki kontrol noktasını ve şimdi de İstanbul istikametindeki güvenlik noktasını ziyaret ettik, çalışmaları yerinde gözlemledik. Bu anlamda Tekirdağ genelinde Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz, İtfaiye Teşkilatımız, yerel yönetimlerimiz ve 112 Acil Çağrı Merkezimiz olmak üzere 3 bin 489 civarı arkadaşımız fedakarca mesailerini yerine getiriyorlar. Bu vesile ile Türkiye Yüzyılı olarak karşıladığımız 2024 yılının başarılarla dolu geçmesini diliyorum, Tekirdağlı hemşehrilerimizin ve bütün milletimizin 2024 yılını sağlık, huzur ve başarıyla geçirmesini diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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