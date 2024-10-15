Tekirdağ Yetiştirme Yurdu'nda 10. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ Yetiştirme Yurdu'nda 10. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ Yetiştirme Yurdu\'nda 10. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ Yetiştirme Yurdu, 10. Geleneksel Pilav Günü etkinliğini Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Etkinliğe Vali Soytürk başta olmak üzere birçok yetkili ve çocuklar katıldı. Vali Soytürk, etkinlikte çalışmanın öneminden bahsetti ve gençlere tavsiyelerde bulundu.

15.10.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
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Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesi Spor Salonu'nda "Tekirdağ Yetiştirme Yurdu 10. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği" düzenlendi.

Tekirdağ Yetiştirme Yurdu 10. Geleneksel Pilav Günü etkinliğine Vali Soytürk'ün yanı sıra İl Emniyet Müdür Vekili Murat Tabak, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Kamil Kıspet, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, yetiştirme yurtlarında yetişen vatandaşlar ve Zübeyde Hanım Çocuk Evleri'nde koruma ve bakım altında olan çocuklar katıldı.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Akabinde etkinliği tertip eden Hüseyin Gülsen ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Ardından etkinlikte bir konuşma yapan Vali Soytürk, "Kurumumuzda yetişmiş, bir yerlere gelmiş, şu an çalışan ya da emekli vatandaşlarımız var. Çocuklarımız burada, gençlerimiz burada. Anladığım kadarıyla bir tecrübe aktarımı olacak. Zaten Hüseyin Bey ilk günkü heyecanla yaşadıklarını anlattı. Tecrübelerinizi paylaşacaksınız ve onlara çok büyük kazanım olacak diye düşünüyorum. Bugün sanki bir tavsiye günü gibi oldu. Benim de gençlere her zaman tavsiye ettiğim bir şey var, çok çalışmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ihtiyacımız olan şey; 'çalışmak, çalışmak, çalışmaktır.' Herkes kadar çalışırsak herkes kadar oluruz, daha çok çalışmamız lazım. Toplum olarak da hepimizin daha çok çalışması lazım. O zaman ülkemiz, devletimiz çok daha fazla kalkınacaktır. Çok şükür Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesine büyük bir oranda varmış durumdayız. Bugün bölgemizde ve dünyada önemli bir gücüz ama daha ileriye de gidebiliriz. Bu da çocuklarımızın ve gençlerimizin elindedir. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen başta Hüseyin Bey olmak üzere herkese teşekkür ediyor, hepinize iyi günler diliyorum" dedi.

Vali Soytürk'ün konuşmasının ardından kuruluşlardan reşit olarak ayrılan bireylerin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisi izlendi.

Ardından Tekirdağ Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan oluşan koro şarkılar söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ Yetiştirme Yurdu'nda 10. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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