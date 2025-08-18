Tekirdağlı Balıkçılar Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
Tekirdağlı Balıkçılar Yeni Sezona Hazır

Tekirdağlı Balıkçılar Yeni Sezona Hazır
18.08.2025 16:42
Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan av sezonu için hazırlıklarını tamamladı, palamut beklentisi yüksek.

Tekirdağ'da av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "Vira bismillah" diyecek olan balıkçılar, teknelerinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak sezonu heyecanla beklemeye başladı.

Sezon öncesi hummalı hazırlık

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, yaz boyunca teknelerinde bakım, tamir ve tadilat çalışmaları yaparak yeni sezona hazırlandı. Balıkçılar, 1 Eylül itibarıyla ağlarını denize bırakmak için gün sayıyor.

Kooperatif Başkanı Pehlivanoğlu'ndan umutlu mesaj

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız her geçen gün sezon yaklaştığından beridir sevinçlerimiz artıyor. Allah izin verirse 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyeceğiz. Eğer Karadeniz'de palamut yüzünü gösterirse Süleymanpaşa'daki arkadaşlarımız hemen buradan hareket edecek. O yüzden 6-7 tane arkadaşımız Karadeniz'deki duruma göre hazırlıklarını yapıyor. Allah izin verirse bu senenin lüfer ve palamut sezonu olduğunu umut ediyoruz. Nasip olursa inşallah istavrit, hamsi, mezgit balığı yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Palamut beklentisi yüksek

Özellikle Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanması durumunda Tekirdağlı balıkçıların da bu sezon bereketli bir dönem geçirmesi bekleniyor. Balıkçılar, ağlara bol balık takılmasıyla hem tezgahların şenleneceğini hem de vatandaşların uygun fiyata balık yiyebileceğini dile getiriyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağlı Balıkçılar Yeni Sezona Hazır

15:32
SON DAKİKA: Tekirdağlı Balıkçılar Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
