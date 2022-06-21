Tekirdağlı öğrenciler Vali Kızılkaya'nın misafiri oldu

Bilecik'e "Biz Anadoluyuz" projesiyle gelen öğrencilere Vali Kemal Kızılkaya ile makamında bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılıp devam eden "Biz Anadoluyuz" projesiyle Bilecik'e gelen Tekirdağlı öğrenciler, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı ziyaret ettiler. Misafirlerine Valilik binasını gezdirerek tarihçesini anlatan Vali Kızılkaya; konağın 1905-1907 yıllarında II. Abdülhamit döneminde yapıldığını ifade etti. 6 Eylül 1922 yılında Kurtuluş Savaşı sırasında Bilecik'ten çekilen Yunan ordusu tarafından 1956 adet evle birlikte yakıldığını ve daha sonra 1922-1924 yılları arasında yeniden yapıldığını söyledi.

Ardından Valilik toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Kızılkaya misafirlerine, bu projeyle çocukların farklı bölgeler görmesi ve farklı kültürleri tanıması açısından büyük fayda sağladığını dile getirdi.

Vali Kızılkaya, her bir misafiri ile tek tek sohbet edip hediyelerini vermesi ve günün anısına fotoğraf çektirmesinin ardından ziyaret son buldu. Vali Kızılkaya'ya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'de eşlik eti. - BİLECİK