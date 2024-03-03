Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, halk buluşmalarında geleceğe güvenle ilerleyeceklerini söyledi - Son Dakika
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Yerel

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, halk buluşmalarında geleceğe güvenle ilerleyeceklerini söyledi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, halk buluşmalarında geleceğe güvenle ilerleyeceklerini söyledi

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, halk buluşmalarında yaptığı konuşmada, geleceği istişareler ve ortak akıl çerçevesinde inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

03.03.2024 17:18  Güncelleme: 17:25
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Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, "Yarınları istişareler ve ortak akıl çerçevesinde hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Gönül birlikteliğinin karşısında hiçbir engel duramaz" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Yenidoğan, Çiftlik, Ökse, Ovabaşı, İstiklal Mahallesi'nde halk buluşmaları gerçekleştirdi. Yoğun katılımın yaşandığı buluşmalarda Başkan Togar, ilçeye hizmet noktasında 10 yılda yapılanlar ve gelecekte yapılacaklara ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

Başkan Togar, halk buluşmalarına ilişkin yaptığı konuşmada, "İlçemiz için gece gündüz demeden hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Hep birlikte daha gidecek çok yolumuz var. Bir olduk, biz olduk, gönüllere sığamadığımız gibi meydanlara da sığamadık. Gittiğimiz her mahallemizde daha harika bir kalabalık ve daha büyük bir coşku ile karşılaşıyoruz. Bu güzel yolda geleceğe güvenle yürümek için hep birlikte doludizgin ilerliyoruz. Yarınları istişareler ve ortak akıl çerçevesinde hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki gönül birlikteliğinin karşısında hiçbir engel duramaz. 31 Mart'ta da bunu görecek milletimiz kararını en güzel şekilde verecektir" diye konuştu.

Togar'a yaptığı halk buluşmalarında Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, YRP Tekkeköy İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Yıldırım, meclis üyesi adayları ve muhtarlar eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, halk buluşmalarında geleceğe güvenle ilerleyeceklerini söyledi - Son Dakika

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