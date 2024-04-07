Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, tebrikleri çiçek yerine Filistin yardım kampanyasına bağış yapılmasını rica etti

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31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Tekkeköy Belediye Başkanı seçilen Mustafa Candal, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermek yerine AFAD'ın Filistin yardım kampanyasına bağışta bulunmalarını rica etti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizlerin gösterdiği destekler ile birlikte Tekkeköy Belediye Başkanı olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. 1 Nisan günü itibari ile aldığım tebrik telefonları ve mesajları beni ziyadesi ile mutlu etmiştir. Fakat göndermiş olduğunuz çiçek, çelenk gibi maddi yönü olan hediyeler yerine AFAD'ın düzenlemiş olduğu Filistin yardım kampanyasına bağışta bulunmanız bizleri çok daha mutlu edecektir. Filistin halkı için yapacağınız yardımlardan ötürü sizlere çok teşekkür ediyor ve bir an önce Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN