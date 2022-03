Tekkeköy meclis toplantısından 'sulh' çağrısı - Son Dakika

Tekkeköy meclis toplantısından 'sulh' çağrısı

SAMSUN Tekkeköy Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı'nda Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulunuldu.

3 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı, Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında belediyenin meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Aydın Karmil, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir an önce bitmesini umduklarını söyledi.

"Bir an önce sulh olmalı"

Bir an önce sulh olmasını dilediklerini ifade eden Aydın Karmil, "Geçmiş Miraç Kandilimiz tekrardan mübarek olsun. Yine hemen yanı balımızda insanlık dramı diyebileceğimiz soğuk hava şartlarında çoluk, çocuk, kadın, sokakta, yolda, izde can kaybı riski taşıyan bir savaşın eşiğinde mücadele ediyor. Rusya-Ukrayna arasında cereyan eden bir savaş var. İnsanlık adına üzücü bir olay. Temennimiz odur ki 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesinden hareketle sağduyunun galip gelerek bu sıkıntılı sürecin bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. İçimiz acıyor. 1 insanın haksız yere ölümü alemin ölümü gibidir. 1 insanın sıkıntıdan kurtuluşu alemlin kurtuluşudur. Bizim inancımız bunu gerektirir. Dolayısıyla haksızlık yapılan nerede ne varsa hepsini şiddetle kınıyoruz. Duamız odur ki bir an önce sulh olmasını umut ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından gündemdeki maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.